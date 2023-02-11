بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022

أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة العربية العالمية التي ستجمع بين االهلال السعودي زعيم آسيا وريال مدريد ملك أوروبا، في إطار نهائي مونديال الأندية والذي يُقام في المغرب، وسيُلعب اللقاءعلى ستاد عبدلله مولاي.

تأهل الهلال إلى المباراة الختامية عقب تجاوز عقبتي الوداد وفلامنجو، حيث تغلب على بطل المغرب بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى بطل كوبا لبيرتادوريس في الوقت الأصلي بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

في المقابل، صعد الملكي إلى النهائي عقب أن تغلب على الأهلي بنتيجة عريضة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعد مع عملاق عربي آخر وهو الهلال.

يطمح الريال في التتويج بالمسابقة للمرة الثامنة في تاريخه، مقابل المرة الأولى على الإطلاق للهلال.