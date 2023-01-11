جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2022، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة، وأكثر الفرق فوزًا بالبطولة وأين تقام؟

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري على أراض عربية وهي الأراضي المغربية، نحن هنا نتحدث عن كأس العالم للأندية 2022، البطولة التي طال انتظارها.

البطولة تقام على الأراضي المغربية وبذلك يتم إفساح المجال لمشاركة 3 أندية عربية هي الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا والأهلي المصري وصيفه، والهلال السعودي بطل آخر نسخة كاملة من دوري أبطال آسيا.

يتشارك مع الثلاثي العربي كل من ريال مدريد ممثلًا لقارة أوروبا، وفلامنجو البرازيلي ممثلًا لأمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي ممثلًا للكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلًا لأوقيانوسيا.

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2022؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

في حالة النسخة المرتقبة 2022، فإن بطل البلد المضيف هو الوداد الذي هو في نفس الوقت بطل القارة، لذلك تنص اللوائح الخاصة بالبطولة على مشاركة وصيفه وهو في هذه الحالة الأهلي المصري.

تبدأ المسابقة بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الفائز منهما سيواجه أحد 3 فرق هم: الوداد المغربي - الهلال السعودي - سياتل ساوندرز الأمريكي، بينما سيتقابل الفريقان الآخران لتحديد المتأهلين لمواجهة كل من ريال مدريد وفلامنجو.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية الرياضية المغربية

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية 2022، ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023.

الدور الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي المصري - أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأربعاء 1 فبراير 2023 - طنجة الكبير

الدور الثاني

المباراة الموعد النتيجة مباراة الدور الثاني رقم (1) السبت 4 فبراير 2023

- مباراة الدور الثاني رقم (2) السبت 4 فبراير 2023 -

نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب فلامنجو البرازيلي - الفائز (1) من الدور الثاني الثلاثاء 7 فبراير 2023 - طنجة الكبير ريال مدريد - الفائز (2) من الدور الثاني الأربعاء 8 فبراير 2023 - المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

مباراة المركز الثالث

المباراة الموعد النتيجة الخاسر من نصف النهائي 1 - الخاسر من نصف النهائي 2 السبت 11 فبراير 2023

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نهائي كأس العالم للأندية 2022

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من نصف النهائي (1) - الفائز من نصف النهائي (2) السبت 11 فبراير 2023 - المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

أين سيقام كأس العالم للأندية 2022؟

بعد استضافة كل من قطر والإمارات لعدد من النسح الناجحة مؤخرًا من كأس العالم للأندية، كان اختيار "فيفا" مختلفًا هذه المرة.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأوسط، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة في المغرب الذي استضافه في نسخة واحدة من قبل.

طفرة كروية كبرى في المغرب يسعون لتأكيدها بعد الأداء المبهر الذي قدمه أسود الأطلس في كأس العالم 2022 ووصولهم إلى المركز الرابع.

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو البطل التاريخي لكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز بها في 4 مناسباتٍ من قبل، ويأتي في المركز الثاني برشلونة برصيد 3 ألقاب.