شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب مولينيو. 

ليفربول صاحب المركز الخامس يريد الفوز وشق طريقه للمربع الذهبي بينما يطمح وولفرهامبتون لتحقيق نتيجة إيجابية يحاول بها الفكاك من مركزه الثامن عشر المؤهل للهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتونHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
1
خوسيه سا
24
توتي غوميز
15
موسكويرا
4
سانتياغو بوينو
47
أنخيل جوميز
36
M. Mane
8
جواو جوميز
38
جاكسون تشاتشوا
3
هوغو بوينو
9
ادم ارمسترونج
14
T. Arokodare
1
أليسون بيكر
6
ميلوس كيركيز
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان دايك
30
جيريمي فريمبونج
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
11
محمد صلاح
8
دومينيك سوبوسلاي
18
كودي جاكبو
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرت إدواردز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج وولفرهامبتون وليفربول في المباريات الأخيرة

وولفرهامبتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات وولفرهامبتون وليفربول الأخيرة

وولفرهامبتون

آخر 5 مباريات

ليفربول

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

