ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مولينيو مواجهة مرتقبة تجمع وولفرهامبتون وآرسنال مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين "مقدمة" من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل آرسنال المباراة بغية الاستمرار في الصدارة والفكاك من مطاردة مانشستر سيتي الذي نجح في تقليص الفارق خلال الجولة الماضية ليصبح 4 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 وبتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج وولفرهامبتون وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات وولفرهامبتون وآرسنال الأخيرة

ترتيب وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026