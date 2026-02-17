Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoوولفرهامبتون
مولينيو
team-logoآرسنال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب مولينيو مواجهة مرتقبة تجمع وولفرهامبتون وآرسنال مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين "مقدمة" من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل آرسنال المباراة بغية الاستمرار في الصدارة والفكاك من مطاردة مانشستر سيتي الذي نجح في تقليص الفارق خلال الجولة الماضية ليصبح 4 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
مولينيو

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 وبتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 5حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة وولفرهامبتون ضد آرسنال

وولفرهامبتونHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestآرسنال
1
خوسيه سا
15
موسكويرا
4
سانتياغو بوينو
37
لاديسلاف كريسي
3
هوغو بوينو
36
M. Mane
8
جواو جوميز
21
رودريغو جوميز
47
أنخيل جوميز
14
T. Arokodare
9
ادم ارمسترونج
1
دافيد رايا
2
ويليام ساليبا
12
جوراين تيمبير
6
جابرييل
5
بييرو هينكابي
41
ديكلان رايس
36
مارتن زوبيميندي
10
إيبيريشي إيز
7
بوكايو ساكا
14
فيكتور جيوكيريس
11
جابرييل مارتينيلي

4-3-3

آرسنالAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرت إدواردز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج وولفرهامبتون وآرسنال في المباريات الأخيرة

وولفرهامبتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات وولفرهامبتون وآرسنال الأخيرة

وولفرهامبتون

آخر 5 مباريات

آرسنال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان
0