الدوري الأمريكي
team-logoناشفيل
Geodis Park
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

من المواضح أن الموسم الناجح نسبيًا لفريق ناشفيل في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بدأ ينهار، بعد خسارتهم المباراة الأولى من سلسلة المباريات الثلاث أمام إنتر ميامي، لكن مع اقتراب المباراة الثانية في الأدوار الإقصائية، لا يزال أمامهم فرصة لاستعادة بعض البريق.

ناشفيل كان قد توّج مؤخرًا بأول لقب في تاريخه عبر الفوز ببطولة كأس الدوريات، إلا أن آماله في الفوز بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى ستتبخر تمامًا إذا لم يتمكن من إيجاد طريقة لتجاوز رفاق ليونيل ميي في المواجهة المقبلة.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025، هو يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، على ملعب جيوديس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا توقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصفبتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الأمريكي - التصفيات النهائية
Geodis Park

ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

نتائج ناشفيل وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

ناشفيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ناشفيل وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

ناشفيل

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

0