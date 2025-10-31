Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يبدو أن الموسم الناجح نسبيًا لفريق ناشفيل في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بدأ ينهار، بعد خسارتهم المباراة الأولى من سلسلة المباريات الثلاث أمام إنتر ميامي، لكن مع اقتراب المباراة الثانية في الأدوار الإقصائية صباح الأحد، لا يزال أمامهم فرصة لاستعادة بعض البريق.

الفريق المضيف كان قد توّج مؤخرًا بأول لقب في تاريخه عبر الفوز ببطولة كأس الدوريات، إلا أن آماله في الفوز بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى ستتبخر تمامًا إذا لم يتمكن من إيجاد طريقة لتجاوز رفاق ليونيل ميي في المواجهة المقبلة.

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته.

  • ما موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟

    موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025، هو يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، على ملعب جيوديس بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا توقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصفبتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟

    يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.


    شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    ناشفيل - إنتر مياميالأحد 2 نوفمبر 2025
    02:30 السعودية، 03:30 الإمارات    		Apple TV+جيوديس بارك

  • تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام ناشفيل في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025

    من المتوقع أن يدخل المدرب خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي المباراة بالتشكيل التالي:

    الخطة4-4-2
    حراسة المرمىروكو ريوس نوفو
    الدفاعجوردي ألبا - ماكسيميليانو فالكون - نواه ألين - إيان فراي
    الوسطرودريجو دي بول - سيرجيو بوسكيتس - تاديو أليندي - بالتاسار رودريجيز
    الهجومليونيل ميسي - لويس سواريز
