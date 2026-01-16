ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد دييجو أرماندو مارادونا مباراة مهمة تجمع نابولي وساسوولو ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد التعادل أمام بارما في اللقاء السابق، ليرتفع الفارق بينه وبين إنتر المتصدر إلى 6 نقاط، وبالتأكيد يسعى نابولي للفوز لاستمرار مطاردة لقب السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بعدما هُزم على يد روما في الجولة السابقة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لايقاف سلسلة الهزائم المتتالية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وساسوولو في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق
stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وساسوولو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي وساسوولو الأخيرة

ترتيب نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026