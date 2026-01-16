تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
سان باولو
team-logoساسولو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد دييجو أرماندو مارادونا مباراة مهمة تجمع نابولي وساسوولو ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد التعادل أمام بارما في اللقاء السابق، ليرتفع الفارق بينه وبين إنتر المتصدر إلى 6 نقاط، وبالتأكيد يسعى نابولي للفوز لاستمرار مطاردة لقب السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بعدما هُزم على يد روما في الجولة السابقة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لايقاف سلسلة الهزائم المتتالية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وساسوولو في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد ساسولو

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestساسوولو
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
13
أمير رحماني
31
سام بوكيما
5
خوان
7
دافيد نيريس
8
سكوت مكتوميناي
68
ستانيسلاف لوبوتكا
22
جيوفاني دي لورينزو
20
إليف إلماس
37
ليوناردو سبينازولا
19
راسموس هويلوند
49
أريجانيت موريك
3
J. Doig
80
طارق موهاريموفيتش
21
جاي إدزيس
6
سيباستيان فالوكيويتش
44
إدواردو إيانوني
18
نيمانيا ماتيتش
90
اسماعيل كوني
99
اندريا بينامونتي
45
A. Lauriente
20
أليو فاديرا

4-3-3

ساسوولوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو غروسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وساسوولو في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات نابولي وساسوولو الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

ساسوولو

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

16

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب نابولي وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0