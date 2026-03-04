ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وتورينو ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 53 نقطة بعد الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع، ويستمر في ملاحقة ميلان صاحب الوصافة برصيد 57 نقطة، بينما يظل الفارق بينه وبين الصدارة 14 نقطة كاملة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يحتل تورينو المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ويحاول الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط 6 نقاط فقط، وبالتأكيد يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وتورينو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 6 مارس 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وتورينو في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات نابولي وتورينو الأخيرة

ترتيب نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026