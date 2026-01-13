تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
سان باولو
team-logoبارما
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد دييجو أرماندو مارادونا مباراة مهمة تجمع نابولي وبارما في لقاء مؤجل ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الأزوري المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعد التعادل أمام إنتر في الجولة السابقة، ليهبط في الترتيب لصالح يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وبالتأكيد يسعى نابولي للفوز لاستعادة مركزه ومطاردة لقب السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات عبر الفوز في الجولة السابقة على حساب ليتشي، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تساعده للابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وبارما في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبد الله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد بارما

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestبارما
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
31
سام بوكيما
4
أليساندرو بونجيورنو
13
أمير رحماني
21
ماتيو بوليتانو
8
سكوت مكتوميناي
37
ليوناردو سبينازولا
22
جيوفاني دي لورينزو
20
إليف إلماس
68
ستانيسلاف لوبوتكا
19
راسموس هويلوند
40
ايدواردو كورفي
14
ايمانويلي فاليري
5
لوتارو فالنتي
39
اليساندرو تشيركاتي
15
إنريكو ديل براتو
16
مانديلا كيتا
10
أدريان بيرنابي
22
أوليفييه سورنسن
9
ماتيو بيليغرينو
21
جايتانو أوريستانيو
17
جاكوب أوندريجكا

4-3-3

بارماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • C. Cuesta

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وبارما في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بارما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات نابولي وبارما الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

بارما

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

