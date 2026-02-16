ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وكومو ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 53 نقطة، بعد الانتصار على بيزا في اللقاء السابق ضمن السيري آ، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 61 نقطة.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل كومو المركز السابع برصيد 41 نقطة، ويطمح في العودة للمركز السادس الذي فقده بعد الهزيمة أمام فيورنتينا في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وكومو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 18 فبراير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان وكومو في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات ميلان وكومو الأخيرة

ترتيب ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026