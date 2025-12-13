تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoساسولو
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وساسوولو ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الروسونيري الصدارة برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن نابولي، لذا لا بديل للديافولو سوى الفوز للحفاظ على مركزه، بينما يحتل النيروفيردي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ويسعى للوصول للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، سواء الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وساسوولو، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvهاني الشهري

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد ساسولو

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestساسوولو
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
12
أدريان رابيو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
33
دافيد بارتيساغي
8
روبن لوفتوس تشيك
14
لوكا مودريتش
11
كريستيان بوليسيتش
18
كريستوفر نكونكو
49
أريجانيت موريك
6
سيباستيان فالوكيويتش
80
طارق موهاريموفيتش
3
J. Doig
21
جاي إدزيس
18
نيمانيا ماتيتش
90
اسماعيل كوني
42
كريستيان ثورستفيدت
7
C. Volpato
99
اندريا بينامونتي
45
A. Lauriente

4-3-3

ساسوولوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وساسوولو في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ميلان وساسوولو في المباريات الخمس الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

ساسوولو

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

