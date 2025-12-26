تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoوولفرهامبتون
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أنفيلد مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

ليفربول يريد الاستمرار في تقدمه والعودة من بعيد وهو الذي يحتل المركز الخامس حاليًا في الدوري الإنجليزي بينما يتذيل وولفرهامبتون جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد وولفرهامبتون

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestوولفرهامبتون
1
أليسون بيكر
30
جيريمي فريمبونج
26
اندري روبرتسون
6
ميلوس كيركيز
4
فيرجيل فان ديك
17
كورتيس جونز
7
فلوريان فيرتس
14
فيديريكو كييزا
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
22
هوجو إيكيتيكي
1
خوسيه سا
4
سانتياغو بوينو
37
لاديسلاف كريسي
15
موسكويرا
11
هوانغ هي تشان
7
أندريه
6
دافيد مولر وولف
28
فير لوبيز
8
جواو جوميز
2
مات دوهيرتي
9
يورغن ستراند لارسن

3-4-2-1

وولفرهامبتونAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرت إدواردز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول ووولفرهامبتون في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

وولفرهامبتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول ووولفرهامبتون الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

وولفرهامبتون

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0