ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جيوفاني زيني لاستقبال مباراة مهمة تجمع كريمونيسي ونابولي ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعد خسارته المفاجئة في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام أودينيزي، ولكن الفارق بينه وبين الصدارة نقطتين فقط، حيث يحتل الإنتر المركز الأول برصيد 33 نقطة، ومن بعده ميلان في الوصافة برصيد 32 نقطة، لذا من المتوقع أن يدخل اللقاء وعينه على الثلاثة نقاط.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ 11، برصيد 21 نقطة، وهو يُقدم أداءً جيداً حتى الآن، حيث لم يتعرض سوى لخمسة هزائم فقط في 16 جولة خاضها ضمن بطولة الدوري، لذا فمن المتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كريمونيسي ونابولي في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على استاد جيوفاني زيني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Stadio Giovanni Zini

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv أحمد الحامد

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج كريمونيسي ونابولي في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات كريمونيسي ونابولي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026