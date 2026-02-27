ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوفاني زيني لاستقبال مباراة مهمة تجمع كريمونيسي وميلان ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 54 نقطة، بعد الهزيمة أمام بارما بهدف دون رد في اللقاء السابق ضمن السيري آ، ليتسع الفارق بين الديافولو وإنتر المتصدر إلى 10 نقاط كاملة.

ويسعى ميلان لتصحيح المسار وإيجاد حل لفقدان النقاط، قبل أن ينتهي الأمل في اللحاق باللقب الإيطالي الأغلى، وبالتأكيد لن يفرط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ17 برصيد 24 نقطة، ويطمح في الابتعاد قدر الامكان عن مراكز الهبوط ومحاولة الوصول لنتائج إيجابية تساعده للارتقاء بمركزه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كريمونيسي وميلان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 مارس 2026، على استاد جيوفاني زيني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جيوفاني زيني

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج كريمونيسي وميلان في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات كريمونيسي وميلان الأخيرة

ترتيب كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026