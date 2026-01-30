ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب جيوفاني زيني مباراة مهمة تجمع كريمونيسي وإنتر ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 52 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على بيسا بنتيجة كبيرة 6-2، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة، ويحتاج إلى الكثير من المجهود إذا لكي يبتعد أكثر عن مراكز الهبوط، وبالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كريمونيسي وإنتر في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 فبراير 2026، على استاد جيوفاني زيني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج كريمونيسي وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كريمونيسي وإنتر الأخيرة

ترتيب كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026