ما القنوات الناقلة لمباراة ديربي ميلانو بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب جيوسيبي مياتزا، لاستقبال مباراة ديربي الغضب، التي تجمع بين قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية بين الفريقين، إذ يحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ميلان الثالث برصيد 22 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وميلان، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "STC TV".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر وميلان في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026