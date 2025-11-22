ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

الملكي يبحث عن تحقيق الانتصار بعد خسارة نقطتين أمام رايو في الجولة الماضية، وبغية الحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن برشلونة.

بينما يسعى إلتشي لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار تاريخي على الملكي، خاصة وأنّ الفريق الصاعد حديثًا لليجا يقدم نتائج إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني إستاديو مارتينيز فاليرو

ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج إلتشي وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إلتشي وريال مدريد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026