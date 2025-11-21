يتزين ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026.

ريال مدريد يبحث عن تحقيق الانتصار بعد خسارة نقطتين أمام رايو في الجولة الماضية، وبغية الحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن برشلونة.

بينما يحاول إلتشي استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار تاريخي على الملكي، خاصة وأنّ الفريق الصاعد حديثًا لليجا يقدم نتائج إيجابية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.