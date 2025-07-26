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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل الودية التحضيرية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
آرسنال
نيوكاسل يونايتد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل الودية التحضيرية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل الملعب الوطني في سنغافورة، مباراة ودية قوية تجمع بين آرسنال ونيوكاسل، ضمن استعداد الفريقين، للموسم الجديد.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل الودية 2025؟

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل الودية 2025 هو يوم الأحد 27 يوليو 2025 على الملعب الوطني في سنغافورة.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل الودية 2025؟

حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية، والشارقة الرياضية وSSC ,وعمان الرياضية على حقوق إذاعة مباراة آرسنال ونيوكاسل الودية 2025.

كيف تشاهد مباراة آرسنال ونيوكاسل الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراةآرسنال - نيوكاسل
التاريخالأحد 27 يوليو 2025
موعد المباراة14:30 مصر والسعودية
الملعبالملعب الوطني في سنغافورة
القنوات الناقلةSSC 1 HD
أبو ظبي الرياضية
الشارقة الرياضية
عمان الرياضية
المعلقفهد عريشي
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وديات الأندية - مباريات أندية ودية

الإصابات والغائبون في مباراة آرسنال ونيوكاسل الودية 2025

نتائج آرسنال ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5