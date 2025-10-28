تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس رابطة المحترفين
team-logoآرسنال
إيميريتس ستاديوم
team-logoبرايتون
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل نادي برايتون الإنجليزي ضيفًا على آرسنال على ملعب "الإمارات"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة وعين كل منهما على مواصلة السير قدمًا نحو المواقع المتقدمة في بطولة محلية، خصوصًا رجال المدرب ميكيل أرتيتا الذين يريدون مواصلة التألق في هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية، في الدور الرابع من موسم 2025-2026، هو الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين
إيميريتس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

تشكيلات آرسنال ضد برايتون

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبرايتون
13
كيبا اريزابالاغا
49
مايلز لويس سكيلي
3
كريستيان موسكيرا
4
بين وايت
5
بييرو هينكابي
22
إيثان نوانيري
10
إيبيريشي إيز
23
ميكيل ميرينو
16
كريستيان نورجارد
56
M. Dowman
71
A. Harriman-Annous
23
جايسون ستيل
42
دييغو كوبولا
6
يان باول فان هيكي
21
أوليفييه بوسكالي
29
ماكسيم دي كويبر
19
تشارالامبوس كوستولاس
10
جورجينيو روتر
24
فردي كاديوغلو
17
كارلوس باليبا
25
دييجو جوميز
9
ستيفانوس تيماس

3-4-2-1

برايتونAway team crest

آرسنال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

برايتون
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فابيان هورزلر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج آرسنال وبرايتون في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

برايتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات آرسنال وبرايتون في المباريات الخمس الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

برايتون

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
