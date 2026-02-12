Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoيوفنتوس
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ويوفنتوس ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 58 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على ساسوولو بخماسية نظيفة، ويسعى الإنتر للحفاظ على مركزه والتمسك بصدارة السيري آ.

بينما يمتلك البيانكونيري 46 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد التعادل أمام لاتسيو في الجولة السابقة، ويسعى لاستكمال المسار الصحيح والحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي للسيري آ ثم السعي خلف اللقب، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 فبراير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد يوفنتوس

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
31
يان بيسيك
25
مانويل أكانجي
22
هنريك مخيتاريان
32
فيديريكو ديماركو
8
بيتار سوسيتش
7
بيوتر زيلينسكي
11
لويس هنريكي
9
ماركوس تورام
10
لاوتارو مارتينيز
16
ميشيل دي جريجوريو
15
بيير كالولو
3
جليسون بريمر
8
تيون كوبمينرس
27
أندريا كامبياسو
10
كينان يلدز
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
5
مانويل لوكاتيلي
32
خوان كابال
30
جوناثان دايفيد

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات إنتر ويوفنتوس الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0