ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ويوفنتوس ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 58 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على ساسوولو بخماسية نظيفة، ويسعى الإنتر للحفاظ على مركزه والتمسك بصدارة السيري آ.

بينما يمتلك البيانكونيري 46 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد التعادل أمام لاتسيو في الجولة السابقة، ويسعى لاستكمال المسار الصحيح والحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي للسيري آ ثم السعي خلف اللقب، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر ويوفنتوس في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 فبراير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ويوفنتوس الأخيرة

ترتيب إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026