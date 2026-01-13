تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoليتشي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر وليتشي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 43 نقطة، على الرغم من تعادله في اللقاء الأخير أمام نابولي، ولكن إخفاق المنافسين ساعده ليستمر على عرش صدارة السيري آ، ولكن بالمقارنة مع صعوبة لقاء الأزوري، فتعد هذه المباراة بداية جديدة لسلسة الانتصارات من أجل السعي خلف بطولة الدوري.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن مراكز الهبوط، وسيحاول بقدر الإمكان الخروج بنتيجة إيجابية للصراع على البقاء في البطولة الأهم في إيطاليا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وليتشي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvحازم عبد السلام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد ليتشي

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestليتشي
1
يان سومر
31
يان بيسيك
15
فرانشيسكو آتشيربي
95
أليساندرو باستوني
30
كارلوس أوجوستو
11
لويس هنريكي
8
بيتار سوسيتش
23
نيكولو باريلا
7
بيوتر زيلينسكي
14
يوان بوني
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
30
ولاديميرو فالكوني
25
انتونينو غالو
17
رافايل فيجا
44
Gabriel
5
جميل سييبيرت
93
يوسف مالح
29
لاسانا كوليبالي
77
محمد كابا
9
N. Stulic
50
سانتياغو بيروتي
23
ريكاردو سوتيل

4-3-3

ليتشيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وليتشي في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات إنتر وليتشي الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

ليتشي

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

14

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0