الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoجنوى
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وجنوى ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 64 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على ليتشي بهدفين دون رد، لستمر الإنتر في تأكيد أقترابه من حسم بطولة السيري آ والابتعاد عن المنافسين، حيث أصبح الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الثاني عشرة نقاط كاملة.

بينما يمتلك جنوى 27 نقطة، ويتواجد في المركز الـ 14 بعد الفوز في الجولة السابقة على تورينو بثلاثية نظيفة، ويسعى بكل جهد للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد قدر الإمكان عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وجنوى في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 28 فبراير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد جنوى

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestجنوى
1
يان سومر
6
ستيفان دي فري
15
فرانشيسكو آتشيربي
31
يان بيسيك
32
فيديريكو ديماركو
16
دافيد فراتيسي
11
لويس هنريكي
8
بيتار سوسيتش
7
بيوتر زيلينسكي
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
9
ماركوس تورام
16
جاستن بيجلو
22
يوهان فاسكيز
5
ليو أوستيجارد
27
اليساندرو ماركاندالي
8
توماسو بالدانزي
32
مورتن فريندروب
20
ستيفانو سابيلي
77
ميكائيل إليرتسون
17
رسلان مالينوفسكي
18
كاليب أوكوبان
29
لورنزو كولومبو

3-5-2

جنوىAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييلي دي روسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وجنوى في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وجنوى الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

جنوى

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

