تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoآيرلندا
أفيفا ستاديوم
team-logoالبرتغال
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب البرتغال ضيفاً على أيرلندا في مواجهة مهمة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة السادسة، رفقة أرمينيا والمجر، ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب مُنافسيه وهو المنتخب المجري، ولا شك أن رفاق كريستيانو رونالدو على بُعد خطوات صغيرة للتأهل، ولكن من المتوقع التأهل بشكل رسمي وكامل بعد هذه المباراة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أيرلندا والبرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على استاد أفيفا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها، وتحديداً على قناة beIN SPORTS 5، وبتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

المباراةالبرتغال - أيرلندا
التاريخالخميس 13 نوفمبر 2025
الموعد22:45 السعودية، 23:45 الإمارات
الملعباستاد أفيفا
القناة الناقلةbeIN SPORTS 5
المشاهدة عبر الإنترنتTOD
التعليقجواد بدة
crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 6
أفيفا ستاديوم

الإصابات والغائبون عن مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

تشكيلات آيرلندا ضد البرتغال

آيرلنداHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestالبرتغال
1
كويمين كيليهر
5
جيك أوبراين
22
ناثان كولينز
4
دارا أوشي
20
تشيدوزي أوغبيني
11
F. Azaz
2
شيموس كولمان
8
جاك تايلور
3
ليام سكيلز
6
جوشوا كولين
7
تروي باروت
1
ديوجو كوستا
14
جونكالو إيناسيو
3
روبن دياش
5
ديوجو دالوت
20
جواو كانسيلو
23
فيتينيا
15
جواو نيفيس
21
روبن نيفيز
11
جواو فيليكس
7
كريستيانو رونالدو
10
بيرناردو سيلفا

4-3-3

البرتغالAway team crest

إيرلندا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هايمير هالجيرسون

البرتغال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مارتينيز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أيرلندا والبرتغال في المباريات الأخيرة

إيرلندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

إعلان
0