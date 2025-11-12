ما القنوات الناقلة لمباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب البرتغال ضيفاً على أيرلندا في مواجهة مهمة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة السادسة، رفقة أرمينيا والمجر، ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب مُنافسيه وهو المنتخب المجري، ولا شك أن رفاق كريستيانو رونالدو على بُعد خطوات صغيرة للتأهل، ولكن من المتوقع التأهل بشكل رسمي وكامل بعد هذه المباراة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أيرلندا والبرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على استاد أفيفا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها، وتحديداً على قناة beIN SPORTS 5، وبتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

المباراة البرتغال - أيرلندا التاريخ الخميس 13 نوفمبر 2025 الموعد 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات الملعب استاد أفيفا القناة الناقلة beIN SPORTS 5 المشاهدة عبر الإنترنت TOD التعليق جواد بدة

الإصابات والغائبون عن مباراة أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أيرلندا والبرتغال في المباريات الأخيرة

ترتيب أيرلندا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026