Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoأتالانتا
نيو بالانس
team-logoنابولي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا ونابولي ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 50 نقطة بعد التعادل أمام روما في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث، ويستمر في ملاحقة ميلان صاحب الـ54 نقطة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بفارق 11 نقاط كاملة.

بينما وصل أتالانتا للنقطة 42، بعد انتصاره في الجولة السابقة على لاتسيو، ليصبح في المركز السابع بفارق الأهداف فقط عن كومو صاحب المركز السادس، وبالتأكيد يسعى القديسين لمواصلة تقدمه لحجز مقعداً في المحافل الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا ونابولي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
نيو بالانس

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد نابولي

أتالانتاHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
29
ماركو كارنيسيكي
19
بيرات ديمسيتي
69
هونيست اهانور
42
جيورجيو سكالفيني
47
L. Bernasconi
59
نيكولا زاليفسكي
10
لازار ساماردزيتش
15
مارتن دي رون
13
إيدرسون
77
دافيد زاباكوستا
90
نيكولا كرستوفيتش
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
4
أليساندرو بونجيورنو
31
سام بوكيما
17
ماتياس أوليفيرا
68
ستانيسلاف لوبوتكا
26
انتونيو فيرجارا
3
ميجيل جوتيريز
37
ليوناردو سبينازولا
20
إليف إلماس
21
ماتيو بوليتانو
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رافاييلي بالادينو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أتالانتا ونابولي في المباريات الأخيرة

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات أتالانتا ونابولي الأخيرة

أتالانتا

آخر 5 مباريات

نابولي

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

10

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0