ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وإنتر ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 33 نقطة، بعد تعادل ميلان وخسارة نابولي ليمهدوا الطريق للإنتر للتربع على عرش صدارة السيري آ، لذا فبالتأكيد يسعى إنتر ميلان لاستغلال هذه الهدية والمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر أتالانتا ليس بالفريق السهل، فهو يقدم أداءً قوياً في المواسم السابقة، بغض النظر عن حالته في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة، ولكن يظل مُنافس يجب احترامه ووضعه في الحسبان.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا وإنتر في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أتليتي آزوري ديتاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvفارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد إنتر

أتالانتاHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رافاييلي بالادينو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أتالانتا وإنتر في المباريات الأخيرة

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أتالانتا وإنتر في المباريات الخمس الأخيرة

أتالانتا

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

0