مانشستر يونايتد يواجه أزمة في إكمال التعاقد مع فاران

رغم الاتفاق بين كافة الأطراف المعنية، إلا أن مانشستر يونايتد يواجه صعوبات في إكمال التعاقد مع فاران.

أصبح من المستبعد أن يكون الفرنسي رافاييل فاران جاهزًا في الوقت المناسب لخوض آخر مباريات فريقه الجديد مانشستر يونايتد في فترة التحضير لمنافسات موسم 2021-2022.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، في آخر مباريات فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير التحضيرية لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، الذي يفتتحه "الشياطين الحمر" يوم 14 أغسطس الجاري بمواجهة نارية مع غريمه ليدز يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي أنه توصل لاتفاق من حيث المبدأ مع ريال مدريد الإسباني على صفقة انتقال فاران إلى ملعب "أولد ترافورد" بعد عشر سنوات قضاها الدولي الفرنسي في العاصمة الإسبانية.

صحيفة "ديلي تليجراف" الإنجليزية كشفت سبب تأخر مانشستر يونايتد في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع فاران، حيث أكدت أن اللاعب لا يزال ينتظر الحصول على تأشيرة الدخول إلى إنجلترا.

وكان من المتوقع أن يتوجه فاران إلى إنجلترا يوم الإثنين، لكن تم تأجيل ذلك الآن مع انتظار حصوله على الإذن بالسفر، وسيحتاج بعد وصوله إلى مانشستر للدخول إلى حجر صحي، قبل أن يستكمل الفحص الطبي مع يونايتد.

وأسالت صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد الكثير من الحبر، حيث تضاربت قيمة الصفقة بين إنجلترا وإسبانيا.

وتؤكد وسائل الإعلام الإنجليزية أن مانشستر يونايتد سيدفع 40 مليون يورو فقط إلى ريال مدريد بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين يورو في صورة متغيرات، في حين تؤكد وسائل الإعلام في إسبانيا أن النادي الملكي سيحصل على 50 مليون يورو بشكل مباشر.

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