سولشاير: دوري الأبطال لن يحسم خططنا لسوق الانتقالات

مواجهة هامة للشياطين الحمر أمام ساوثامبتون

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن المستوى الحالي لفريقه، لا يعني بالضرورة اكتمال عودة النادي الإنجليزي إلى مكانته الطبيعية.

انطلاقة مميزة يعيشها الشياطين الحمر خلال الأسابيع الماضية، بعد الانتصارات المتتالية للفريق منذ عودة النشاط الرياضي بعد التوقف، كان آخرها أمام أستون فيلا.

وقبل اللعب ضد ساوثامبتون بعد غد الإثنين في الدوري الإنجليزي، أبدى سولشاير رأيه في المستوى الحالي لفريقه قبل المباراة الهامة.

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وقال النرويجي:"لو كنا ننافس على البطولات لقلت أن مانشستر يونايتد عاد لسابق عهده، ولكن كل ما نفعله الآن هو التطور والقيام بالأشياء الصحيحة لاستعادة هذه المكانة".

وأما عن سوق الانتقالات:"هناك العديد من الخطط نقوم بها في الوقت الحالي، الأمر يتعلق بالعديد من الأشياء مثل موعد بداية الدوري واستكمال الدوري الأوروبي، هناك بعض القرارات يجب اتخاذها حول ما نحتاجه".

أهمية التأهل لدوري أبطال أوروبا:"لا أعتقد أن النادي سيكون في حالة فزع لو لم نتأهل للبطولة، نحن نعمل على المدى البعيد لذلك المشاركة في المسابقة لا تتحكم في خطة الانتقالات، ولكن بكل تأكيد القرارات قصيرة الأجل ستكون أسهل لو تأهلنا".

مقارنة جرينوود بريان جيجز:"نحن نثق به ونعلم ما يمكنه فعله، نرى الأهداف التي يسجلها والمستويات المميزة له بشكل يومي، هو لاعب كرة قدم يمتلك موهبة طبيعية تجعل فرصته أكبر لإظهار قدراته".

مواجهة ساوثامبتون:"فريق قوي جداً وأحد الأندية صاحبة القيمة الكبيرة في إنجلترا، يمتازون بالأسلوب العنيف والطاقة الكبيرة في لعب كرة القدم، تابعت العديد من المباريات الممتعة لهم هذا الموسم".

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الكرة الهجومية لمانشستر يونايتد:"الفوز هو الهدف الأول لنا، ولكن نفكر كذلك في الجماهير عند اختيار الطريقة التي نخوض بها كل مباراة، ونسعى للعب بالطاقة والسرعة اللازمة والقيام بالمجازفة بالجودة الكبيرة التي نمتلكها بالفريق لتقديم أفضل مستوى ممكن".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.