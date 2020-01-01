المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة: سيتيين ليس ضمن خطتي وعودة جوارديولا واردة

ما هو مشروع فونت لإدارة برشلونة؟

كشف فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة ، عن رأيه في موقف كيكي سيتيين، مدرب النادي، وإمكانية عودة بيب جوارديولا وموقف تشافي هيرنانديز من تدريب النادي وسوق الانتقالات.

تشافي جدد عقده مع نادي السد القطري إلا أنّ هناك بندًا يسمح له بالمغادرة حال تلقى عرضًا جيدًا من البلوجرانا.

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ويحاول برشلونة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر لخلافة لويس سواريز بعد وصول الأخير لعامه الـ33.

أما بالنسبة لملامح مشروع فونت مع النادي الكتالوني حال نجح في الانتخابات، شرح في تصريحات مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "نرغب في استعادة إرث يوهان كرويف الذي أبدع بيب جوارديولا في تقديمه، وسوف نستخدم هؤلاء المؤمنين بهذه الأفكار لأجل قيادة المشروع والعمل في الإدارة. وبالطبع نحتاج إلى ميسي ليكون جزءًا من مشروع المستقبل سواء داخل الملعب أو حتى بعد اعتزاله".

فونت أرجع التفوق الرياضي لبرشلونة إلى وجود مجموعة من أفضل العناصر في السنوات الماضية، إلا أنّه انتقد سياسة جوسيب ماريا بارتوميو التي جلبت صفقات مكلفة وغير مفيدة للنادي وأهدرت مواهب أكاديمية لا ماسيا وبالأخص بعد رحيل نيمار، مشيرًا إلى أنّ الوضع الاقتصادي أصبر في تدهور أيضًا.

وتابع: "كيكي سيتيين هو المدرب الحالي لنادي برشلونة وله كل الاحترام والدعم، وعلى المستوى الشخصي أنا معجب به إلا أنّه لن يكون المدرب الذي يحمل مستقبل الفريق. لن أعلق على الحوار الذي دار بين ميسي وإيدير سرابيا لأنني لا أملك المعلومات الكافية حول الواقعة".

وبالحديث عن إمكانية تدريب تشافي هيرنانديز النادي، أوضح: "سوف يحقق ذلك حينما يرغب لأنّ اللاعب له مسيرة عظيمة في النادي ويناسب تمامًا فلسفة الفريق، ولقد التقينا كثيرًا في السنوات الماضية وأرى أنّه يمتلك المواصفات التي نحتاجها. عودة بيب جوارديولا لا يجب أن تكون مستحيلة وعلينا الاستفادة الكاملة من كل مواهب وأساطير النادي لأجل بناء المستقبل".

واختتم: "بالنسبة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لخلافة لويس سواريز. قلت من قبل إنني لو نجحت في الانتخابات سوف أترك قرارات سوق الانتقالات بيد المتخصصين الموكل لهم الإدارة الرياضية. أرى أنّ لاوتارو لاعب عظيم وأبهرني حينما لعب إنتر أمام برشلونة، كما أنّ سواريز من أساطير النادي الذي تخطى منذ أيام الأسطورة كوبالا في ترتيب الهدافين".

جدير بالذكر أنّ ميسي وصل إلى الهدف رقم 700 في مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.