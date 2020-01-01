السقوط الأوروبي يعيد شائعات بوتشيتينو في مانشستر من جديد

تراجع كبير في نتائج الشياطين الحمر

أفادت تقارير إنجليزية بعودة المفاوضات بين مانشستر يونايتد والمدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو بعد التراجع على صعيد النتائج محلياً وأوروبياً بالأيام الماضية.

وخسر يونايتد الثلاثاء بدوري الأبطال على يد باشاك شهير التركي، وقبلها على يد آرسنال في البريميرليج السبت، ليواصل البداية المخيبة لموسمه.

وقالت "MEN" إن مسؤولي مانشستر يونايتد تواصلوا مع بوتشيتينو في الساعات الماضية لمعرفة موقفه من تولي تدريب الفريق إذا تمت إقالة أولي جونار سولشاير.

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المدرب الأرجنتيني رحب بفرضية العودة للتدريب من جديد الفترة المقبلة بعد ظهوره محللاً للقاءات البريميرليج في ستوديات قنوات "سكاي" مطلع الأسبوع.

في المقابل، رفض سولشاير التكهنات بخصوص مستقبله، وقال عقب اللقاء في تركيا إنه تم تعيينه للقيام بعمل من قبل النادي، وهو يبذل أقصى ما بوسعه لتحقيقه.

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بوتشيتينو ليس الأسم الوحيد الذي عاد للارتباط بمانشستر يونايتد، ولكن ذكرت "كورييري" أن الإيطالي ماسيمليانو أليجري مرشح للمنصب بحسب تقارير بريطانية.

وسبق وتم ربط الثنائي أليجري وبوتشيتينو في أكثر من مناسبة ماضية بتولي القيادة في يونايتد، ولكن تم تجديد الثقة في سولشاير بنهاية المطاف.