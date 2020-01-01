سولشاير: الخسارة من باشاك شهير؟ لكمة في المعدة

تصريحات سولشاير عقب الخسارة من باشاك شهير

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم كانت بمثابة لكمة في المعدة، لذا فإنها مؤلمة.

وسقط مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف أمام باشاك شهير التركي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة تحدث سولشاير حول الأداء والنتيجة مؤكدًا كعادته ضرورة المضي قدمًا والتفكير في المواعيد المقبلة والاستفادة مما حدث اليوم.

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وأضاف: "بعد هذه الخسارة الضغط سيكون على فريقي لمواجهة إيفرتون نهاية هذا الأسبوع وستكون مباراة هامة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز"

وتابع: "من الواضح أننا نمر بفترة صعبة وما حدث في الخسارتين الأخيرتين لمانشستر يونشايتد كان بمثابة "لكمة في معدتنا" مع استمرار الضغط عليّ وعلى اللاعبين"

وأردف: "اخترنا فريقًا للفوز بالمباراة وكنا نأمل أن يكون لدينا ما يكفي لخلق الفرص ولكننا لم نفعل ذلك. العاطفة لا تهم والمشاعر بعد الخسارة من الطبيعي أن تكون سلبية، هذا ليس شيئًا نخرج من أجله."

وأكمل: "كانت النتيجتان الأخيرتان بمثابة ضربة في معدتنا والطريقة الوحيدة التي أعرفها هي التعافي سريعًا وآمل أن يكون اللاعبون أيضًا على دراية بذلك، الطريقة الوحيدة للرد هي أن نكون معًا في إيفرتون".

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق فوزين في أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج ولكنه سقط في اختبار كان من المفترض أن يكون الأسهل على الورق.