مانشستر يخطب ود فليك

مستوى مميز للمدرب المؤقت في ميونخ

تحدثت تقارير في ألمانيا عن وجود اهتمام من عديد الأندية بالدوري الإنجليزي الممتاز بخدمات مدرب بايرن ميونخ الحالي هانز فليك، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.

فليك تم تعيينه لتولي القيادة البافارية مؤقتاً منتصف الموسم الجاري بعد إقالة نيكو كوفاتش في أعقاب السقوط بخماسية من إينتراخت فرانكفورت، ونجح في إعادة بايرن لقمة الترتيب.

وذكرت "بيلد" أن مسؤولي مانشستر يونايتد يتابعون موقف فليك في ميونخ، وأن المدرب المساعد السابق للمانشافت مرشح لتولي قيادة الشياطين الحمر الموسم المقبل.

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ويمتد عقد فليك المؤقت مع بايرن حتى نهاية الموسم الجاري، وألمح كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن، لتمديده لما بعد ذلك في أعقاب الانتصار بثلاثية على تشيلسي في دوري الأبطال.

المدرب الألماني أكد سعادته بالاستمرار في صفوف بطل البوندسليجا، ولم ينف في نفس الوقت وجود عروض من البريميرليج، ولكن أكد أن تركيزه منصب على فريقه الحالي.

وعاد بايرن ميونخ لصدارة الدوري الألماني بعد البداية السيئة، كما عبر لنصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز في ذهاب دور الستة عشر للأبطال على تشيلسي في لندن.

وتوقفت منافسات الكرة في ألمانيا مثلما هو الحال ببقية أوروبا في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وينتظر أن يعقد اجتماع بعد يومين لمناقشة مصير المسابقة.