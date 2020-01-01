بن رحمة يحدد 3 أندية محتملة له الموسم القادم

قد يلعب مع برينتفورد أو ينتقل لفريق آخر وسط اهتمام من كبار البريميرليج

يبدو أن النجم الجزائري سعيد بن رحمة، أصبح على أعتاب الانتقال للدوري الإنجليزي في أقرب فرصة ممكنة، سواء مع فريقه الحالي برينتفورد أو مع أي فريق آخر.

بن رحمة انضم للفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية في 2018 قادماً من نيس الفرنسي، ليقدم مستويات مبهرة لفتت أنظار الجميع.

آرسنال أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بن رحمة، وكذلك غريمه اللندني تشيلسي، ولكن أين يلعب الجزائري الموسم القادم؟

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اللاعب قال في تصريحات صحفية:"أشعر بالامتنان تجاه الأندية المهتمة بالتعاقد معي الفترة الأخيرة، ولكن كل تركيزي الآن على مساعدة برينتفورد للصعود إلى الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"لا أركز على هذه الأنباء ولكنها بكل تأكيد تمنحني الثقة، تطوري يسير بصورة جيدة أكثر بكثير مما حدث معي في نيس، لذلك سأقاتل من أجل مساعدة الفريق نحو الخطوة التالية".

وأما عن طموحه:"سيكون من الجيد خوض المباراة الأولى لنا في الدوري الإنجليزي الموسم القادم على الملعب الجديد في حالة الصعود للمسابقة".

واستكمل صاحب الـ24 سنة:"حرصت على مشاهدة البطولة منذ الصغر، وبالتحديد آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، أردت اللعب هناك، ولكن هدفي الأول حالياً هو المشاركة مع برينتفورد".

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يذكر أن برينتفورد يمتلك فرصة ذهبية للتأهل للدوري الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في حالة الفوز على بارنسلي، مع خسارة وست بروميتش أمام كوينز بارك.