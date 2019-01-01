مارسيلو يحدد ثمن اللعب لريال مدريد

الظهير الأيسر لريال مدريد يرى أن هناك أمران يجب تحملها مقابل اللعب مع الفريق الملكي

يرى مارسيلو لاعب ريال مدريد، أن الضغط والقلق هما الثمن الذي يدفعهما أي لاعب يرغب في ارتداء قميص الميرنجي، مشدداً على أنه لا يوجد أي فرق عند اللاعبين بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره جلطة سراي مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال مارسيلو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأمر سيكون أشبه بالمباراة النهائية، علينا تحقيق الفوز، لتجاوز هذه المرحلة".

وواصل: "ستكون مباراة صعبة للغاية ولكن نحن متحمسون لها لأننا نحب هذه النوعية من المباريات".

وتابع: "تصريحات فالدانو، سببت لي بعض الألم ولكن لديّ الكثير من الاحترام له، ولكن في بعض الأحيان تكون الأشياء التي تؤذينا خير ما يحفزنا".

وأكمل: "في العام الماضي لم ألعب العديد من المباريات، ولم أعتبر نفسي بديلاً، أنا هنا لمساعدة الفريق لا فرق لدي إن كنت أساسياً أو احتياطياً".

وحول مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا قال: "إنه حلم كبير جدا، أنا سعيد لتحقيقه، أتمنى أن نقدم مباراة طيبة غداً".

واستطرد قائلاً: "في بداية مسيرتي كنت أشعر بالقلق الشديد، ولكن الآن اعتدت على القلق، سيكون هناك دائماً ضغوطات هذا هو الثمن الذي تدفعه للعب في صفوف أفضل فريق في العالم".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "الأمر ليس أن دوري الأبطال يحفزنا أكثر من الدوري، ولكن أي مباراة بقميص ريال مدريد يجب أن تحفزك، حلم لأي شخص أن يرتدي قميص هذا النادي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني من مجموعته برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطتين عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل جلطة سراي الترتيب بنقطة وحيدة، ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بتسع نقاط.