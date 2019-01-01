هندرسون: نقوم بأشياء غير صحيحة في المباريات تؤدي إلى تأخرنا

قائد ليفربول يرى بأن فريقه يخطأ في الكثير من المباريات مما يجعله يتأخر في النتيجة

شدد جوردان هندرسون قائد ليفربول، أنه يجب على فريقه التخلص من تلك الأخطاء التي تجعلهم يتأخرون في المباريات حتى لو بعد ذلك حققوا الفوز.

ونجح ليفربول في تحويل تأخره إلى تقدم وفوز في المباريات الثلاث الأخيرة، والتي كان آخرها أمام أستون فيلا يوم السبت الماضي.

وجاء في تصريحات هندرسون الذي نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الفوز في الدقائق الأخيرة دليل على عقليتنا، أعتقد أنها إحدى نقاط قوتنا حالياً، نحن نؤمن بأننا قادرين على تغيير الأمور في أي مباراة".

وتابع: "نريد أن نكون فريقاً يهمين على المباريات ويتحكم فيها بشكل كامل، ولقد أثبتنا هذا من قبل، ولكن هناك بعض الأشياء خارج إرادتنا تؤدي إلى التأخر في النتيجة".

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وواصل: "ولكن في الحقيقة الفريق يقوم بأشياء غير صحيحة في لحظات معينة تؤدي للتأخر، نحن نأمل معالجة هذا الأمر، وهذا ليس له علاقة بالالتزام الأمر قد يكون بسبب انخفاض التركيز أو عدم الاهتمام بالقدر الكافي".

وأكمل: "لا يمكننا فقط الاعتماد على تاريخنا، بل يجب علينا إيجاد نقاط الضعف ومعالجتها فهذا جزء من التحسن".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.