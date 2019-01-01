ريال مدريد يرصد أكثر من 100 مليون لشراء جوهرة دورتموند
على النقيض من التقارير التي تربط مستقبل اليافع الفرنسي كيليان مبابي بريال مدريد، ذكرت بعض الصحف البريطانية أن إدارة النادي الملكي تستهدف التوقيع مع جوهرة بوروسيا دورتموند جادون سانشو.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن الميرينجي سيكثف مفاوضاته مع مسؤولي أسود الفيستيفاليا في المرحلة القادمة، على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال صاحب الـ19 عامًا إلى "سانتياجو بيرنابيو" في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ولفت المصدر إلى أن عملاق الليجا يعرف أن مهمة التوقيع مع الموهوب اللندني لن تكون سهلة، لاهتمام مانشستر يونايتد بلاعب غريم المدنية السابق، حيث يعتبر من أهم أهداف المدير التنفيذي إد وودوارد منذ الميركاتو الصيفي الأخير.
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وأكد التقرير أن ريال مدريد يرصد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لإغراء أصحاب "سيجنال ايدونا بارك"، قبل أن ينجح عملاق الشمال الإنجليزي في إقناع سانشو بالعودة إلى البريميرليج عبر بوابة الشياطين الحمر.
عودة المتعة! 🤩— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 5, 2019
أي مباراة ستتابعها اليوم؟ 📺#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/VoWun9TJqA
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع التقارير المتداولة في الساعات القليلة الماضية عن بدء بوروسيا دورتموند في عملية البحث عن البديل الإستراتيجي للاعب مانشستر سيتي السابق، ويُقال إن الإدارة تفاضل بين لاعب فالنسيا فيران توريس وبين الهولندي جافايرو ديلروسون نجم فريق هيرتا برلين، لصعوبة الاحتفاظ بسانشو لموسم آخر.