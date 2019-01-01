ريال مدريد يرصد أكثر من 100 مليون لشراء جوهرة دورتموند

الريال يرمي بثقله لحسم الصفقة قبل مانشستر يونايتد

على النقيض من التقارير التي تربط مستقبل اليافع الفرنسي كيليان مبابي بريال مدريد، ذكرت بعض الصحف البريطانية أن إدارة النادي الملكي تستهدف التوقيع مع جوهرة بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن الميرينجي سيكثف مفاوضاته مع مسؤولي أسود الفيستيفاليا في المرحلة القادمة، على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال صاحب الـ19 عامًا إلى "سانتياجو بيرنابيو" في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولفت المصدر إلى أن عملاق الليجا يعرف أن مهمة التوقيع مع الموهوب اللندني لن تكون سهلة، لاهتمام مانشستر يونايتد بلاعب غريم المدنية السابق، حيث يعتبر من أهم أهداف المدير التنفيذي إد وودوارد منذ الميركاتو الصيفي الأخير.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يرصد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لإغراء أصحاب "سيجنال ايدونا بارك"، قبل أن ينجح عملاق الشمال الإنجليزي في إقناع سانشو بالعودة إلى البريميرليج عبر بوابة الشياطين الحمر.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع التقارير المتداولة في الساعات القليلة الماضية عن بدء بوروسيا دورتموند في عملية البحث عن البديل الإستراتيجي للاعب مانشستر سيتي السابق، ويُقال إن الإدارة تفاضل بين لاعب فالنسيا فيران توريس وبين الهولندي جافايرو ديلروسون نجم فريق هيرتا برلين، لصعوبة الاحتفاظ بسانشو لموسم آخر.