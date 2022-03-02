مارسيلو: ربما أمرر الكرة لراموس عندما نواجه باريس

عبّر النجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد عن شعوره بخصوص مستقبله مع النادي الملكي مع اقتراب عقده من النهاية.

ويمتلك مارسيلو عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في يونيو المقبل وكل التقارير تشير إلى رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم.

وأكد مارسيلو أنه يريد الاعتزال في ريال مدريد لكنه أفاد في الوقت ذاته بأن تحقيق هذا الأمر ليس بيده، تاركًا الكرة في ملعب الإدارة لتحقيق رغبته.

ماذا قال مارسيلو؟

وتحدث مارسيلو إلى 'El Hormiguero' عن عدة أمورة لعل أبرزها مستقبله مع ريال مدريد، إذ قال: "أفكر في اللعب حتى يكبر ابني ويمكننا اللعب معًا. لا أعرف شيئًا عن المستقبل، الآن أنا هادئ جدًا ، لدينا مباريات مهمة الآن، أنا قائد أفضل فريق في العالم".

وأضاف: "كل شيء له نهاية لكنني لا أفكر في هذا، أريد أن أكمل حياتي كلها هنا، لكن لست أنا فقط من يقرر".

ماذا قال عن مواجهة باريس سان جيرمان؟

تطرق مارسيلو للحديث عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإصابة مبابي: "هل تعرف ما الذي سيحدث غدًا؟ حسنًا، ليس لدي أي فكرة، لا ينبغي أن نتمنى لأي لاعب أن يصاب، إذا فزنا عليهم يجب أن نفوز لأنفسنا، وليس لأن لاعب مصاب".

وعند سؤاله عما يرى مبابي في مدريد: " "لا أراها لأنني لا أعرف المستقبل".

واختتم البرازيلي تصريحاته عن مواجهة راموس مع باريس: "سيكون الأمر غريبًا، ربما سنمرر الكرة".

الجدير بالذكر أن المدافع المخضرم سيرخيو راموس غاب عن لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق ريال مدريد بداعي الإصابة.

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