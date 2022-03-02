برشلونة يضحي بثلاثة مدافعين لقدوم ثنائي تشيلسي

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتخلي عن ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المزيد من العناصر.

الفريق تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن ذلك لم يمنع تشافي ورئيس النادي جوان لابورتا من التفكير في المستقبل.

ويضع تشافي خط الدفاع كأحد أهم الأهداف التي يركز على تدعيمها، بالتخطيط للتعاقد مع مدافعين على أقل تقدير الصيف القادم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن ثنائي تشيلسي أندرياس كريستنسن وسيزار أثبيليكويتا هما الأقرب في الوقت الحالي للقدوم بالمجان بعد نهاية عقودهما مع النادي اللندني.

وهو ما سيضطر برشلونة للتخلي عن بعض العناصر، وهم الثلاثي صامويل أومتيتي وأوسكار مينجويزا وكليمون لونجليه.

ويطمح النادي الكتالوني في بيع لونجليه كأولوية، مع الحصول على مقابل مادي مناسب يفيده في صفقات أخرى، بحكم عمره الذي يبلغ 26 سنة وسط اهتمام من بعض الفرق الأوروبية بالتعاقد معه خاصة بالدوري الإنجليزي.

وأما بالنسبة لأومتيتي فالحالة مختلفة، لأنه تعرض للعديد من الإصابات الفترة الأخيرة، وعندما بدأ التعافى وظهر بمستويات مميزة أدهشت الجميع، تعرض لإصابة جديدة في إصبع قدمه لتستمر المعاناة ويفقد النادي الأمل في ابتعاد الإصابات عنه ليصبح الرحيل هو الخيار الأمثل.

وأخيرًا سيتعين على أوسكار مينجويزا كذلك حزم حقائبه والرحيل، لأنه لا يلعب وخرج من حسابات تشافي تمامًا منذ وصوله، ويبدو أن المدرب الإسباني ليس مقتنعًا بخدماته.

وهو ما يترك دفاع برشلونة برونالد أراوخو وإريك جارسيا وجيرارد بيكيه، مع تعزيزين في الصيف لتدعيم الخط بشكل كامل.

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل مؤخرًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لمواجهة جلطة سراي التركي، كما يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ45 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

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