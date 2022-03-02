"إل شيرينجيتو" يكشف حقيقة بقاء مبابي مع باريس

مرة أخرى يظهر جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، للحديث عن مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

الوضع الطبيعي كان يؤكد اقتراب اللاعب من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب نهاية هذا الموسم.

ولكن انتشرت الفترة الأخيرة أنباء تفيد أن مبابي سيجدد مع باريس لمدة موسمين بعد تحسن العلاقة بين الطرفين.

إلى أين يذهب مبابي؟

المذيع الإسباني خرج في برنامجه "إل شيرينجيتو" لنفي هذه القصة، مؤكدًا أن الأمور لم تتغير واللاعب سيذهب إلى العملاق المدريدي.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



❌ "NO hay 'CASO MBAPPÉ. JUGARÁ en el REAL MADRID"



💣 "El asunto ahora es si TAMBIÉN va EN SERIO a por HAALAND". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/PyIvMMW5UQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2022

وقال بيدريرول:"لا توجد قضية جديدة بالنسبة لمبابي، سيلعب لريال مدريد الموسم القادم من دون أي شك".

وأضاف:"لا يوجد أي قلق بشأن العروض الضخمة المزعومة من باريس للتجديد معه وريال يثق تمامًا في حدوث الصفقة".

ما هي حقيقة عرض باريس لمبابي؟

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، كشفت عن عرض ضخم من باريس لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد.

وقالت إن عرض باريس يشمل حصول المهاجم الشاب على 50 مليون يورو سنويًا كراتب، بالإضافة لمكافأة تجديد قيمتها 100 مليون يورو.

ويأتي ذلك مقابل التوقيع على عقد لمدة موسمين فقط حتى 2024، ويحق بعدها الانتقال إلى أي فريق آخر.

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