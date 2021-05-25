ماتيوس موسيالوفسكي: هازارد البولندي ونجم أكاديمية ليفربول

كان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بمثابة الملهم خلال موسمه الأول في ميرسيسايد بعد فوز الريدز على آرسنال وأياكس ولايبزيج

هناك قاعدة غير مكتوبة في ليفربول هذه الأيام، وهي إذا كان هناك أي نوع من التصويت فإن محمد صلاح يفوز به.

مكانة المصري الدولي كنجم عالمي إلى جانب مستواه مكناه من السيطرة على جائزة أفضل لاعب في الشهر للريدز منذ وصوله إلى ميرسيسايد في عام 2017.

وينطبق الشيء نفسه على جائزة هدف الشهر لليفربول، فقد فاز بها صلاح في الأشهر الستة الأولى هذا الموسم، حيث فاز بها في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير.

لكن في مارس تمت إضافة اسم جديد إلى لوحة الشرف، وحتى صلاح لم ينزعج من ذلك.

من العدل أن نقول إن ماتيوس موسيالوفسكي قد ترك انطباعًا كبيرًا منذ انضمامه إلى أكاديمية ليفربول الصيف الماضي، وهدفه لفريق تحت 18 عامًا في نيوكاسل كان بمثابة تأكيد على أن اللاعب البولندي الدولي للشباب هو لاعب واعد.

في الواقع، أصبح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أول لاعب من خارج الفريق الأول يفوز بجائزة هدف الشهر للنادي منذ آدم مورجان في عام 2013، خطواته السريعة وسرعته وتوازنه وإنهائه للهجمات ضمنت الهدف، الذي ساعد فريق مارك بريدج ويلكنسون على الفوز 3-0، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Mateusz Musialowski with an unbelievable goal for #LFCU18s at the weekend 👏👏 pic.twitter.com/EGCShBgQ9l — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2021

ومع ذلك، فهو واحد من العديد من الأحداث البارزة خلال موسم أول مثير للإعجاب في ميرسيسايد، وفي ليلة الإثنين سيتطلع موسيلوفسكي للفوز بلقب، حيث يواجه ليفربول أستون فيلا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

الشاب الذي وقع من SMS Lodz في أغسطس، تألق خلال مشوار الريدز في كأس. كانت ثنائيته هي التي وضعتهم في طريقهم لتحقيق فوز كبير على ساتون يونايتد في الجولة الثالثة، وسجل مرةً أخرى في ربع النهائي، وهو هدف منفرد لافت للنظر حقق الفوز 3-1 على آرسنال في ملعب آنفيلد تحت أنظار يورجن كلوب.

كان في الموعد في الدور نصف النهائي، حيث أدت تسديدته المنحرفة إلى فوز فريقه مرةً أخرى بمباراة صعبة على ملعب إبسويتش تاون. فاز ليفربول في النهاية بنتيجة 2-1، حيث كشف مدرب إيبسويتش كيرون داير بعد ذلك أنه لم يعرض على لاعبيه الكثير من مقاطع موسيالوفسكي قبل المباراة، وقال مبتسمًا: "لم أرغب في إخافتهم!".

المزيد من اللاعبين الشباب مع الجيل القادم:

يمكنك أن تفهم ما يعنيه، قد يكون موسيالوفسكي شابًا وصغير الحجم، لكن قدرته تبرز سواءً كان يلعب على كرقم 10 أو كما شارك في بعض الأحيان هذا الموسم كمهاجم وهمي.

حاد وذكي، وله قدمين قويتين، تمت مقارنته بالفعل بإيدين هازارد من قبل بعض العاملين بالأكاديمية، بسبب قدرته على الالتفاف بالكرة والمراوغة بسرعة عالية.

توازنه رائع، حتى لو حرص المدربون على تعليمه أنه ليس عليه دائمًا المخاطرة في الاستحواذ.

يقول ياريل كوانساه الذي سيقود ليفربول في نهائي كأس الشباب: "إنه ماهر للغاية في التعامل مع الكرة وهي تحت قدميه. محاولة التخلص منه صعبة للغاية - إنه أحد أفضل المراوغين الذين رأيتهم."

كان يبتسم عندما تحدث عن أسلوبه في اللعب.

قال لقناة ليفربول في وقت سابق من هذا العام: "أحب أن آخذ الكرة، فقط أراوغ الجميع. هذا هو أسلوبي في لعب كرة القدم.

"عندما أراوغ اللاعب الأول، أشعر بثقة أكبر، لكن عندما أبدأ الركض، أذهب فقط.

"المدربون في بولندا وهنا لم يطلبوا مني التوقف، ولهذا السبب أستمر!"

تحدث زبيجنيف بونياك مهاجم منتخب بولندا ويوفنتوس السابق عن إمكاناته لسنوات، وغرد عن موسيالوفسكي بعد مباراة تحت 14 عامًا ضد ليتوانيا في عام 2016، وكتب: "تذكروا هذا الاسم".

موسيالوفسكي مثل العديد من زملائه في الفريق تحت 18 سنة، قد تدرب بالفعل مع الفريق الأول في ليفربول خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث كان واحداً من عدد من الشباب الذين شاركوا في مباراة تدريبية في كيركبي، حيث واجهوا لاعبين في الفريق الأول أمثال جيمس ميلنر ونابي كيتا وترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو.

تقول المصادر إن الفريق الأول أعجب به، وقام بمراوغة فابينيو في مناسبتين أجبرت كلوب على التصفيق له، لكن فريق الشباب خسر 4-1، وبجانب البولندي تواجد عدد من اللاعبين الجيدين في الفريق أمثال جيمس بالاجيزي ولايتون كلاركسون.

شهد ليفربول الكثير من المنافسة للتعاقد معه، بعد أسبوع من التجربة الصيف الماضي كان موسيالوفسكي محط اهتمام من أياكس وآرسنال ولايبزيج، لكنه استقر على ميرسيسايد، حيث سجل 12 هدفًا في 24 مباراة على الرغم من عزله عن عائلته خلال معظم الأشهر العشرة الماضية بسبب فيروس كورونا.

يقول بريدج ويلكنسون: "هؤلاء اللاعبون - ماتيوس وملكامو فراوندورف الذين جاءوا الصيف الماضي - يستحقون قدرًا هائلاً من التقدير".

"التحول إلى بلدٍ جديد ونادٍ جديد وثقافة جديدة وطريقة جديدة للتدريب ولعب كرة القدم، أمر صعب. وأن تأتي في وقت الكورونا وتتعامل مع هذه الظروف، شيء يستحق الكثير من الثناء.

"تمكنا من إعادتهم إلى منازلهم في عيد الميلاد، وهو أمر مهم حقًا، حيث أنهم موجودون هنا منذ منتصف يوليو بعيدًا عن عائلاتهم، باستثناء فترة ثمانية أو 10 أيام.

"هذه هي الأشياء التي يمكن أن نفخر بها. الطريقة التي تكيف بها هؤلاء اللاعبون، والطريقة التي تعاملوا بها مع الأحداث التي تكشفت على مدار الموسم، داخل وخارج الملعب ".

الآن، يجب عليهم التألق في مباراة نهائي الكأس، حيث سيشاهدها من الملعب 4000 مشجع في فيلا بارك، وننصحهم بمراقبة اللاعب الصغير لليفربول عن كثب.

لأنه لا يخطئ، فإن ماتيوس موسيالوفسكي لديه القدرة على الذهاب بعيدًا.