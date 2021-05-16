كاسبر كوزلوفسكي: بوجبا البولندي المطلوب في مانشستر يونايتد

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ظهر لأول مرة على المستوى الدولي ويمكن أن يظهر في يورو 2020 بعد تعافيه من حادث سيارة خطير العام الماضي

تبحث كرة القدم البولندية عن قائد جديد في الميدان بعد روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي سيكمل عامه الـ33 عامًا قبل انتهاء الصيف.

على الرغم من أنه يمكن القول إنه في أفضل وقت في مسيرته، حيث يقترب من سجل جيرد مولر لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الألماني، والذي يبلغ 40 (ليفاندوفسكي لديه 39 في 2020-21)، هناك قبول عام أنه لا يستطيع أن يستمر إلى الأبد.

على هذا النحو، فإن ظهور كاسبر كوزلوفسكي خلال الموسمين الماضيين قد أعطى الأمل للجماهير البولندية في أنه سيكون لديهم قريبًا نجم عالمي آخر يقود منتخبهم.

لكن، كان من الممكن أن تكون الأمور مختلفة تمامًا.

في يناير 2020، تعرض كوزلوفسكي واثنان من زملائه في فريق بوجون شتشيتشين لحادث سيارة أثناء توجههم إلى التدريب.

وكان كوزلوفسكي هو الأكثر إصابة بين الثلاثة، حيث أصيب بكسر في الحوض وثلاث فقرات في أسفل ظهره، نتيجة لتلف العمود الفقري، وتم تزويده بمشد خاص لارتدائه أثناء تعافيه.

وعلى الرغم من أن الإصابات لم يُعتقد أبدًا أنها تهدد حياته المهنية، إلا أن تمكن كوزلوفسكي من التغلب على هذه المحنة هو دليل على قوة إرادته.

قال كوزلوفسكي لموقع جول في مقابلة حصرية: "لم أستطع التدرب لمدة نصف عام تقريبًا، وهو أسوأ شيء يمكن أن يحدث للاعب شاب.

"ولكن بعد أن عدت إلى التدريب الفردي، شعرت أن الأمور عادت إلى مسارها الصحيح وتسير في الاتجاه الصحيح.

"لقد كان وقتًا عصيبًا في حياتي، لكني أركز على الحاضر وليس الماضي. إنها حقيقة فاتني بعض المباريات، لكن بصراحة، أعمل بجد أكثر منذ ذلك الحين.

"عقليًا، قد يساعدني في المستقبل أن واجهت هذا الأمر."

من المؤكد أن كوزلوفسكي سيعوض الوقت الضائع، حيث لعب اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا دورًا أساسيًا في خط وسط بوجون في موسم 2020-21.

المزيد من اللاعبين الشباب مع الجيل القادم:

كان كوزلوفسكي اختيارًا مفاجئًا لباولو سوزا مدرب منتخب بولندا في مارس، وبعد أن ظهر لأول مرة ضد أندورا في تصفيات كأس العالم، الباب مفتوح الآن له ليكون أحد أصغر اللاعبين في كأس أمم أوروبا هذا الصيف.

هذا كل شيء بعيدًا عن بداياته المتواضعة، حيث لم يكن للاعب الشاب أي تدريب رسمي حتى سن العاشرة، وبدلاً من ذلك اختار اللعب مع أصدقائه في المنزل أو في الشارع فقط.

انضم في النهاية إلى نادي بلطيق كوتشالين المحلي، وسرعان ما أدرك الفريق أن لديه موهبة خاصة بين أيديهم.

يقال أن بعض التدريبات تألفت من كوزلوفسكي وزميل له ضد فريق من ستة في محاولة لضمان مباراة متساوية، حيث كان متقدم على أقرانه.

بعد ثلاث سنوات رصده بوجون الذي خاض بدوره منافسة من ليخ بوزنان لضم كوزلوفسكي.

وقال باتريك دابروفسكي مدرب شباب بوجون لموقع Sport.pl: "عندما دخل الأكاديمية، كان واثقًا جدًا من نفسه، لكنه لم يكن متغطرسًا. إنه يوازن بين الأمرين.

"هذا الأمر يساعده في الملعب، فعلى سبيل المثال، هو لا يخشى المراوغة أو اللعب بشكل غير تقليدي. ليس من غير المألوف أن يمتلك لاعبو كرة القدم الشباب مهارات، لكنهم لا يستفيدون منها إلى أقصى حد خلال المباريات. ولهذا السبب يختارون بشكل حدسي الحلول الأبسط.

"كاسبر مختلف. رأسه متناغم مع ساقيه. إنه يعرف فقط أنه جيد."

سرعان ما بدأ كوزلوفسكي في القيادة عبر مختلف الفئات العمرية في بوجون، وبعد أن سجل تسعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 15 مباراة لفريق تحت 19 عامًا خلال موسم 2018-2019، وجد نفسه يتدرب مع الفريق الأول وهو في الخامسة عشر من عمره فقط.

بعد أن أثار إعجاب المدرب كوستا رونجيتش، ظهر لأول مرة كبديل في المباراة الأخيرة لبوجون في الدوري البولندي ضد كراكوفيا كراكوف، وكان عمره 15 عامًا و215 يومًا، ليحتل المرتبة الثالثة كأصغر لاعب في تاريخ الدوري.

بعد أربعة أشهر في سبتمبر 2019، أثار كوزلوفسكي إعجاب الكشافة من جميع أنحاء أوروبا حيث ساعد في قيادة بولندا تحت 17 عامًا إلى نهائي كأس سيرينكا على أرضها.

واجه المنتخب البولندي حينها إنجلترا بقيادة جود بيلينجهام، حيث انضم كوزلوفسكي إلى هارفي إليوت وجمال موسيالا في التسجيل بالتعادل 2-2، قبل أن ينتصر فريق الأسود الثلاثة في النهاية بركلات الترجيح.

أحد الفرق التي حضر مسؤولوها كان مانشستر يونايتد، الذي بدأ مع أندية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا في تتبع تطور كوزلوفسكي عن كثب.

هذا التطور توقف بالطبع بعد الحادث الذي تعرض له في بداية عام 2020، ولكن بعد عودته إلى الملاعب في فترة ما قبل الموسم، انتقل من قوة إلى قوة في عام 2021.

قال دابروفسكي: "مثل هذا الصبي يولد كل بضع سنوات. حتى الآن، لم أتعامل مع لاعب أكثر موهبة.

"وكما ترى، لا أخشى أن تؤذيه هذه الكلمات، لأنه يتعامل مع هذه الضوضاء، بهذه التوقعات أو الضغط. إنه في الواقع يحفزه على العمل بجدية أكبر."

هذا بالتأكيد هو حال كوزلوفسكي، الذي يحرص على تحسين جميع سماته، بعد أن عاد بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وقال كاسبر: "منذ أن كنت طفلاً صغيراً، كان كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، بدأت أحب مشاهدة بول بوجبا أكثر".

"أعتقد أنه يمكنني تقديم المزيد للفريق كلاعب خط وسط هجومي، لكن يمكنني أيضًا العمل كلاعب خط وسط دفاعي.

"أنا أعمل على الجانبين، هجوميًا ودفاعيًا ، لكني أشعر بتحسن في دور الهجوم. أنا لاعب أحب المنافسة والقتال من أجل كل شيء، والمخاطرة وأحب أن أذهب واحدًا لواحد أو حتى واحد مقابل اثنين.

"أود تحسين تسديداتي من مسافات بعيدة وربما أيضًا اتخاذ القرارالمناسب".

إذا تمكن كوزلوفسكي من التطور، فقد لا يكون الانتقال إلى أحد الدوريات الكبرى في أوروبا بعيدًا عنه.

قال رانيايتش في مقابلة حديثة مع سوبر إكسبريس: "كاسبرموهبة استثنائية. إذا سارت الأمور على ما يرام من وجهة نظره، فسنراه يلعب في إحدى الدوريات الكبرى في أوروبا. إنه مستعد بالفعل للقيام بذلك."

ارتبط يوفنتوس وباير ليفركوزن سابقًا بكوزلوفسكي الذي ينتهي عقده في 2022، بينما تشير التقارير الأخيرة إلى أن الكشافة من سالزبورج وتورينو وسانت إتيان كانوا يراقبونه.

على الرغم من كل الحديث عن الانتقال والاستدعاء للبطولات الدولية الكبرى، فإن كوزلوفسكي يحتفظ بعقليته.

يقول: "ألعب الآن كرة قدم كبيرة؛ لا أشعر باختلاف كبير عن مسيرتي مع الشباب. أعامل كل مباراة بالطريقة نفسها".

"إنه شعور رائع أن ألعب مع مثل هؤلاء اللاعبين الرائعين، وعلى هذا المستوى، تعلمت أنني بحاجة لاتخاذ قرارات أسرع على أرض الملعب.

"في الوقت الحالي، أود رد الجميل لبوجون. ثم أود أن ألعب في الخارج قريبًا وأن أحصل على المزيد من الفرص للمنتخب البولندي."

ستكون هذه الفرص شبه مؤكدة عاجلاً أم آجلاً، ورغم أنه لا يلعب مثل ليفاندوفسكي، ولكن يتوقع أن يسير كوزلوفسكي على خطاه في حمل آمال كرة القدم البولندية على كتفيه.