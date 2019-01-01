ماتيتش: مانشستر يونايتد مثل ريال مدريد ومستقبلي غير محدد بعد

نيمانيا ماتيتش نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أن مستقبله في صفوف الشياطين الحمر لم يتم تحديده بعد.

أكد اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش نجم وسط ملعب فريق تشيلسي السابق ومانشستر يونايتد الحالي أن مستقبله في صفوف الشياطين الحمر غير محدد حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيتش وتطرق خلالها للمقارنة بين ناديه الحالي مانشستر يونايتد والسابق تشيلسي.

وقال ماتيتش: لا أعلم ما الذي يجب أن أقول، لدي عقد مع مانشستر يونايتد مستمر لستة أشهر أخرى، سنرى في يناير ما الذي سيحدث".

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وأضاف: "لا أدري إذا ما كنت سأمدد تعاقدي أم سأبحث عن خيارات أخرى هم في مانشستر يونايتد لديهم الخيار لتمديد العقد الخاص بي".

وأكمل: "في الأيام المقبلة سنرى إذا ما كانت خطط النادي تطابق الخطط الخاصة بي، هذا كل ما أستطيع الحديث عنه لأنني لا أعلم أي شيء آخر".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن المقارنة بين يونايتد وتشيلسي: "مانشستر يونايتد أكبر بكل تأكيد، وبغض النظر عن الألقاب وغيابها فأنا أرى الفريق بجوار ريال مدريد كأكبر أندية العالم".

جدير بالذكر أن عقد ماتيتش مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه حر في التفاوض مع أي فريق بيناير المقبل على أن ينضم لهم في الصيف.