سولشاير متفائل بسوق الانتقالات ويتوقع مشاركة بوجبا ضد أرسنال

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد متفائل بفترة الانتقالات الشتوية ويتوقع مشاركة بوجبا ضد أرسنال.

أعرب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تفاؤله بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن الفريق أصبح في حالة أفضل على المستوى البدني مؤخرًا وأن الأمور ستستمر في التحسن.

وقال سولشاير: "لو استطعنا أن نحافظ على حالة الفريق وتطورنا وأضفنا بعض الصفقات في يناير بكل تأكيد ذلك سيؤدي للكثير من التنافس داخل التشكيلة".

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وأضاف: "في الفترة الماضية لم يكن لدينا الكثير من المنافسة بسبب الإصابات والغيابات، كنا نترك العديد من اللاعبين خارج القائمة لأسباب بدنية".

وأكمل: "أنا دائمًا متفائل، لدي ثقة في قدرتنا على الحفاظ على حالة نجوم الفريق ولو نجحنا في ضم الصفقات المناسبة سيكون الأمر أفضل، لدينا الموارد الكافية ودعم الإدارة".

وأشارت تقارير صحفية أن سولشاير يتوقع كذلك أن يكون لاعبه بول بوجبا في حالة جيدة لمواجهة أرسنال بعد غيابه عن المباراة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الكثير من الجدل كان قد أحاط ببوجبا في الساعات الأخيرة بسبب الحديث عن رحيله عن صفوف الفريق في يناير المقبل.