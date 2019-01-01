ليونبرج يدعو كبار نجوم آرسنال لإنهاء السجل الكارثي

المدرب السويدي يبعث رسائل هامة لكبار النجوم

استنهض مدرب آرسنال المؤقت فريدرك ليونبرج همة نجومه الكبار في السن، وحثهم على إنهاء أسوأ سجل للنادي في آخر 42 عامًا.

واستمرت النتائج المخيبة لآمال الجماهير للمباراة التاسعة على التوالي، وذلك بعد الهزيمة أمام برايتون يوم الخميس الماضي.

ويأمل المدرب السويدي أن تنتهي معاناة المدفعجية عندما يواجهون جارهم اللندني العنيد وست هام يونايتد مساء اليوم الإثنين، منها لمصالحة الجماهير، وأيضًا الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب أندية البريميرليج.

وقال المدرب في تصريحات صحفية "نحن بحاجة إلى تغيير دوامة الهبوط، ونعرف أن وست هان لديه جماهير رائعة، لذا ستكون مناسبة رائعة للتغيير، ويمكن للاعبينا الاسترخاء قليلاً والتركيز بشكل جيد على المباراة".

وعن لاعبه المخضرم مسعود أوزيل، قال "لاعب أكثر من جيد، وعندما تكون معه الكرة يُمكنه فعل أشياء غير متوقعة، وأنا لم أقل إنني سأبني الفريق على حساب لاعبين بأعينهم، لكني أردت الاعتماد على أصحاب الخبرات".

وفيما يخص فرصه في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، قال "لا أعتقد أننا يجب أن نبتعد أكثر عن المراكز الأربعة الأولى، وبالنسبة لي. أرى أن الأمر يتعلق بالتركيز على ما نفعله وليس البحث أو انتظار نتائج منافسينا".

ويرجع آخر انتصار حققه الفريق اللندني على مستوى البريميرليج، حين هزم بورنموث بهدف نظيف في أكتوبر الماضي.

وسيخوض آرسنال ديربي اليوم وهو في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، فيما يحتل جاره المرتبة السادسة عشر بـ16 نقطة.