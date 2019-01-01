تقارير .. مارسيلينيو في لندن للتعاقد مع أرسنال

تقارير صحفية تكشف قرب مارسيلينو من تدريب أرسنال خلال الأيام المقبلة.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن المدرب الإسباني مارسيلينيو المدير الفني السابق لنادي فالنسيا متواجد في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل تدريب أرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سوبر ديبورت" والتي نقلت عنها "موندو ديبورتيفو"، حيث أكدت أن هناك خطوات جادة لحسم الأمور قريبًا.

وأكدت التقارير أن مارسيلينيو قد وصل لمدينة لندن صباح اليوم الأحد ويستعد لحسم مفاوضاته مع إدارة أرسنال في أقرب وقت ممكن.

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ويمنع نادي فالنسيا فريق مارسيلينيو السابق المدرب الإسباني من تولي أي فريق في الليجا خلال ما تبقى من الموسم بحسب العقد المبرم بينهما.

ويعاني نادي أرسنال من سوء النتائج في الآونة الأخيرة مما تسبب في إقالة مدربه السابق أوناي إيمري المدير الفني الأسبق لإشبيلية.

وكان أرسنال قد تعرض لخسارة جديدة يوم الخميس الماضي أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١١ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده ١٩ نقطة بعدما فاز في أربعة لقاءات فقط وتعادل في سبعة.