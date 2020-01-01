مينامينو: هناك علاقة خاصة تجمعني بماني وكيتا

اللغة الإنجليزية تمثل مشكلة كبيرة للاعب الياباني

أشاد تاكومي مينامينو لاعب ليفربول الجديد، بالدور الذي لعبه الثنائي نابي كيتا وساديو ماني، للمساعدة على تأقلمه مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

مينامينو انضم للريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تألقه اللافت مع سالزبورج النمساوي بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

الياباني المنتقل لليفربول بـ7.25 مليون جنيه إسترليني، يحاول التأقلم مع الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمساعدة بعض المتحدثين باللغة الألمانية بالجهاز الفني ليورجن كلوب وبعض لاعبي الفريق.

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وقال صاحب الـ25 سنة:"عدم تحدثي اللغة الإنجليزية من أهم العوائق التي تواجهني مع ليفربول، ولكن ماني وكيتا ساعداني بشكل كبير جداً على التأقلم".

وأضاف:"قاما بتعليمي قوانين التدريبات في الفريق مثل موعد البداية وكيفية العمل على الجوانب المختلفة للمران بشكل يومي".

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وتابع:"أحاول تعلم كل ما هو جديد يومياً من أجل تطوير نفسي بالتدريب وفي المباريات أيضاً، الأمور تسير بدرجة كبيرة من الحدة والسرعة، لذلك يجب مجاراة هذه الطريقة".

يذكر أن ماني لعب لفترة قصيرة مع مينامينو في سالزبورج بالنمسا، بينما تواجد نابي كيتا في لايبزج بالبوندسليجا قبل انتقاله لليفربول.