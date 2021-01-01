ليفاندوفسكي يثني على ناجلسمان ويبكي رحيل فليك عن بايرن ميونخ!

قيمة كبيرة للمدرب الراحل..

أعرب روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، عن سعادته بوصول يوليان ناجلسمان إلى تدريب العملاق البافاري، مصرًا على أن المدرب الشاب قد تجاوز كل التوقعات في مسيرته التدريبية القصيرة.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن عن تنصيب ناجلسمان في منصب المدير الفني خلفًا للمدرب المستقيل هانزي فليك بداية من الموسم المقبل، مع دفع 25 مليون يورو لإدارة لايبزيج لقبول ترك مدربها صاحب الـ33 عامًا.

ليفاندوفسكي في أول تصريحاته تعقيبًا على وصول ناجلسمان، رحب بالمدرب الشاب بعدما رآه يقود هوفنهايم إلى دوري أبطال أوروبا ولايبزيج للمنافسة على الصعيدين المحلي والقاري.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن تعيين ناجلسمان مدربًا لبايرن ميونخ؟

في تصريحات لشبكة شبورت بيلد، قال ليفاندوفسكي "لا أعرف ناجلسمان جيدًا، لكن ما يمكنني قوله هو أنه دائمًا ما يتمكن من رفع الفرق إلى مستوى لا تتخيله".

كما أضاف "أداء فرق ناجلسمان في الغالب أعلى من التوقعات، الأمر لا يتعلق فقط بمجرد جودة لاعب واحد".

في الوقت نفسه، قال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، عن التعاقد مع ناجلسمان "التوقيع معه هو اختيار جيد جدًا".

كيف مدح ليفاندوفسكي مدربه هانزي فليك؟

رغم الإشادة بالحصول على توقيع ناجلسمان، إلا أن ذلك لم يمنع ليفاندوسكي من تأكيد شعوره بالحزن حيال مغادرة هانزي فليك لأليانز آرينا.

النجم البولندي قال في هذا الصدد "إنه ليس مدربًا رائعًا فحسب، بل إنه أيضًا شخص رائع، يمكنك أن تتحدث معه بشأن الأمور الخاصة كذلك".

وواصل "لقد حققنا أشياء تاريخية معه، كانت هذه هي أفضل فترة لي كلاعب في بايرن ميونخ، لقد قدم لنا دائمًا خطة واضحة لما يمكن توقعه".

ماذا قدم ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ هذا الموسم؟

ولا يزال ليفاندوفسكي متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، بعدما أحرز 36 هدفًا في 26 مباراة بالبوندسليجا، مع صناعته لستة آخرين.

إجمالًا، سجل ليفاندوفسكي 43 هدفًا بين المنافسات المحلية والدولية هذا الموسم، قبل أن تضربه الإصابة في شهر مارس الماضي أثناء وجوده مع منتخب بولندا في التوقف الدولي الأخير.

في النهاية، سجّل صاحب الـ32 عامًا عودته مرة أخرى للملاعب أمام ماينتس الأسبوع الماضي، وسيكون على رأس كتيبة فليك التي تحتاج إلى فوز على بوروسيا مونشنجلادباخ لتنصيبها بطلة لألمانيا بصورة رسمية.

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