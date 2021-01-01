رسميًا .. لايبزيج يعلن اتفاق ناجلسمان مع بايرن ميونخ والبافاري يؤكد!

نادي لايبزيج يعلن بشكل رسمي عن رحيل يوليان ناجلسمان لبايرن ميونخ.

أعلن نادي لايبزيج بشكل رسمي عن انتهاء علاقته مع المدرب الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في بيان صحفي أصدره النادي وأكد خلاله أن الموسم الجاري سيكون الأخير للمدير الفني الحالي للفريق، على أن يتولى تدريب بايرن ميونخ من بداية الموسم المقبل.

وكتب النادي في بيانه: "يوليان ناجلسمان سيغادر لايبزيج في الـ 30 من يونيو 2021 بعد موسمين ناجحين، وسيكون صاحب الـ 33 عامًا هو المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ في موسم 2021-2022".

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وتلقى ناجلسمان إشادة واسعة من قبل رئيس النادي والمدير التنفيذي على ما قدمه لصالح فريقهم في الأشهر الماضية وتمنوا له التوفيق.

وأكدت تقارير صحفية أن راتب ناجلسمان في بايرن ميونخ سيكون 15 مليون يورو، وقد يرتفع لـ 25 مليون ببعض الإضافات، مما يجعله المدرب الأغلى في التاريخ.

وسيقوم ناجلسمان بتدريب بايرن ميونخ بعقد يسري حتى 2026 بحسب ما بايرن ميونخ في بيانه الذي لحق ببيان لايبزيج.

جدير بالذكر أن جول.كوم كان قد علم برغبة لايبزيج في الحصول على 30 مليون يورو في للموافقة على رحيل المدير الفني، وهو المبلغ الذي انخفض لـ 25 مليون لاحقًا.