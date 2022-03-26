ليس رونالدو .. مانشستر يونايتد يستعين بميسي لإنقاذ لاعبيه

تحتوي غرفة الملابس بالأكاديمية في مانشستر يونايتد على صورة ليونيل ميسي وهو ينظف حذائه.

وتستخدم الأكاديمية تلك الصورة لكي تعلم صغار اللاعبين كيفية التواضع على الرغم من كون ميسي أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

وهي طريقة يراها القائمون على الأكاديمية مناسبة لكي يتعلم اللاعبون بعض الخصال الجيدة من البرغوث الأرجنتيني.

في مقال مطول لصحيفة "The Times" في عام 2018، قال هنري وينتر إن صورة ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات وهو ينظف حذائه متواجدة على إحدى الجدران في أكاديمية مانشستر يونايتد.

وتعود الصورة إلى مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في أبتون بارك عام 2016، حيث قد التقطت عدسات الكاميرات ميسي وهو يقوم بتنظيف حذائه.

وأوضح هنري أن الصورة وضعت لأولئك الشباب الذين يأتون من خلال الأكاديمية، فهي بمثابة تذكير في الوقت المناسب للبقاء على الأرض.

Manchester United's academy changing room has a picture of Lionel Messi cleaning his own boots to help the young players stay humble! 🧼 pic.twitter.com/9nIorNJAEB — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 26, 2022

ويرى أن الأكاديمية تحاول أن تعلم اللاعبين كيفية التواضع وعدم التكبر والغرور عند فترة ما في حياتهم.

حيث إذا كان أعظم لاعب يمارس هذه الرياضة على الإطلاق يزيل الأوساخ عن حذائه بعد المباراة، فيجب عليك أيضًا تبني نفس العقلية.

فيبدو أن تأثير ميسي لم يقتصر على الفرق التي شارك فيها، بل إنه يمتلك شخصية مميزة مكنته من التواجد كواحد من أفضل الأمثلة الرياضية على الإطلاق.

حتى أن تأثير البرغوث وصل إلى مانشستر يونايتد الذي يلعب فيه منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو.

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