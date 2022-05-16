ليس النصر .. الصرامي: شئنا أم أبينا .. هذا النادي هو كبير أندية الوطن

امتدح سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر كثيرًا الاتحاد وجمهوره، واصفًا إياه بأنه كبير أندية السعودية سواء رضي الجميع بذلك أم لا، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي.

الإعلامي المخضرم انتقد بشدة تغيير جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الجاري وتمديد نهايته حتى الـ23 من يونيو القادم لآثار ذلك القرار السلبية على الأندية وخططها للموسم القادم.

ما القصة؟ لماذا تأجل الدوري السعودي؟

القصة بدأت بإعلان وزارة الرياضة السعودية إيقاف المنافسات الرياضية الرسمية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وبناءً على ذلك أعلنت رابطة دوري المحترفين تأجيل بقية مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي التي انطلقت يوم أمس.

وبعد عدة ساعات، أعلنت الرابطة المواعيد الجديدة للمباريات وكانت المفاجأة بتأجيل استئناف الدوري حتى الـ21 من مايو الجاري، وهو ما أدى لتغيير موعد نهاية الموسم وتمديده لـ25 يومًا تقريبًا.

قرارات لجنة المسابقات في الرابطة واجهت انتقادات لاذعة من العديد من الصحفيين والنقاد الرياضيين وشريحة هائلة من الجمهور، وقد طالب الجميع بإعادة النظر في تلك الجدولة لآثارها الضارة على الأندية واللاعبين والمنتخب السعودي الذي سيدشن في يونيو القادم استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ماذا قال الصرامي حول التأجيل والاتحاد؟

الصرامي انتقد خلال حديثه عدم مشاورة الأندية في تغيير مواعيد الدوري السعودي، بقوله "واضح جدًا أنه لم يتم مشاورة الأندية عند تغيير الروزنامة، ليس معقولًا أن يؤجل اتحاد الكرة الدوري لمدة 3 أسابيع وبعدها يُشير أحمد الراشد رئيس رابطة الأندية إلى تأجيل بداية الموسم الجديد دون الاهتمام بالأندية وعقود لاعبيها ومدربيها وخططها للموسم الجديد".

أضاف حول الاتحاد "كل الأندية والإعلاميين والجماهير تبحث عن رضا ومتابعة مدرج الذهب، لأن الاتحاد هو كبير أندية الوطن، شئنا أم أبينا، حتى لو غاب سنوات طويلة عن المنافسة يبقى كبيرهم".

فسر حديثه "هذا لأن كرة القدم تأسست من خلال نادي الاتحاد، اتحاد كرة القدم تأسس من خلاله، نادي الاتحاد مدرسة لكل الأندية، والأمر لا يقتصر على الرياضة السعودية فقط بل الخليجية كذلك، لأنه نادٍ مؤسس منذ أكثر من 90 عامًا".

يُشار إلى أن ماباراة الاتحاد والهلال في الكلاسيكو ستُقام يوم الـ21 من مايو الجاري وستلعب دورًا مباشرًا في حسم اللقب، إذ يتصدر العميد جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الزعيم.

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